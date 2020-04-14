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Şanlıurfa'da 7 çocuklu yengelerini öldürenler beş yıl sonra yakalandı

ŞANLIURFA'da 5 yıl önce Ceylan Korkmaz'ın (35) sokak ortasında ölümüne sebep olanlardan Mahsun ve Hakan Korkmaz cinayet sonrası firar etmişti. Bugün ilçede bir evde kaldıkları ihbarı üzerine harekete geçen ekipler iki cinayet zanlılarını kıskıvrak yakaladı. İki kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şanlıurfa Siverek'in Hayriye Mahallesi'nde Ceylan Korkmaz, 7 Mart 2015'te çocuklarını okuldan almak için evden çıktıktan sonra sokak ortasında eşi Ahmet ve kayınbiraderleri Mahsun ile Hakan Korkmaz'ın tüfekli saldırısına uğradı.

7 çocuk annesini acımadan öldürdüler

Korkmaz kardeşlerin tüfeklerle açtığı ateş sonucu 7 çocuk annesi Ceylan Korkmaz yaşamını yitirdi. Olayın ardından Ahmet Korkmaz, gözaltına alınırken, 2 kardeşi ise kaçtı. Sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf eden Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetin ardından firar eden Mahsun ve Hakan Korkmaz'in yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Bu sabah Korkmaz kardeşlerin ilçedeki evde gizlendiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 kardeşi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Cezaevinin yolunu tuttular

Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun ve Hakan Korkmaz kardeşler, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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