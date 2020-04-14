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Hamile kadının aracına çarpan 78 yaşındaki sürücüden ilginç savunma

İhlas Haber Ajansı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sokağa çıkma yasağı bulunan 78 yaşındaki sürücü, hamile kadının kullandığı araca çarptı. Yasağı delen yaşlı adam, kendisini "Aküm bitecekti, bir tur atıp dönecektim" diye savundu.

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Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 78 yaşındaki M.K.'nin kullandığı 48 N 9484 plakalı otomobil, Zihni Derin Caddesi'nde seyir halinde olan G.Z. yönetimindeki 06 GZM 93 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 8 aylık hamile olan araç sürücüsü G.Z., yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Dışarı çıkma yasağı bulunan 78 yaşındaki M.K. ise kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirlerinden dolayı 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ben de bundan dolayı uzun süredir evdeyim. Arabanın aküsü bitmesin diye arabayı çalıştırmak istedim. Bir tur atıp aynı yerine park edecektim. Böyle olmasını istemezdim" dedi.
Yaşlı adam omzundan aldığı yara nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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