HABER /  SPOR
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Yılmaz Vural'dan 'Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?' sorusuna bomba yanıt

Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural, ''Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?'' sorusuna ''Fenerbahçe, bizi düşünürse; oturur konuşuruz. Yabancı teknik adamlar Fenerbahçe'yi anlayana kadar çok zaman geçiyor.'' şeklinde yanıt verdi.

Abone ol

AsistAnaliz'in canlı yayına katılan Yılmaz Vural, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.

Akhisarspor'un son durumu ve Fenerbahçe iddiaları hakkında soruları yanıtlayan Yılmaz Vural, 20 Mart'tan bu yana tesislerde olduklarını söyleyerek, "Ben zaten buradaydım. İstanbul'da olan ailemi de 25'inde getirdim yanıma. Antrenörlerimiz evinde. Herkesin kendi futbolcu grubu var, onlarla koordineli çalışıyor. Oynayacağımız rakiplerin maçlarını kasetten izleyip analiz ediyoruz. Vakit geçiyor. 28 kişilik bir grup kurduk. 4 tane hocamız bunlarla ilgileniyor. Her gün haberleşiyorlar. 1.5 aylık bir antrenman programı yaptık, takip ediyoruz hepsini" ifadelerini kullandı.

"İşler iyi giderse 5 Haziran'da başlayacağız'' 
Süper Lig'in başlamasıyla ilgili konuşan Vural, "İşler iyi giderse 5 Haziran'da ligler başlayacak. Bilim Kurulu onay verirse başlayacağız. Bizim bu antrenman programları iyi uygulanırsa futbolcular yüzde 30-40'lık kayıpla buraya gelirler. Biz onları hazır duruma getiririz" dedi.

"Fenerbahçe neden olmasın"
'Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Yılmaz Vural, şu ifadeleri kullandı; "Vereceğim her cevap Akhisarspor camiasını acıtır. Böyle bir şey söylemek doğru olmaz. Çok huzurlu çalıştığımız bir kulüpteyiz. Fenerbahçe, bizi düşünürse; oturur konuşuruz. Yabancı teknik adamlar Fenerbahçe'yi anlayana kadar çok zaman geçiyor. Ali Koç, 50 milyon Euro hibe etti, 1 dakikada bitti para. Türkiye'nin 4. ve 5. büyüğünde çalıştım. Gönül ister 3 büyük takımda da olmak.

''Dibe batmış takımları ligde tutarsanız başarılı sayılırsınız''
Kendi antrenörlük becerilerimizi göstermek isterim. Samimi olayım, bana görev verilirse kim ne yapmışsa bir fazlasını yaparım. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Ekonomik anlamda dibe batmış takımları ligde tutarsanız başarılı sayılırsınız. Sadece şampiyon hocaları 1. yapıyorlar. Göztepe şampiyonluğunu yazsak kitap olur. Takımlar gelir konuşurlarsa yönetimimizle, neden olmasın? Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz da ne oluyor? 3-5 ay sonra gidiyor" 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ceza infaz indirimi açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'iyi haberim var' dedi ayrıntıları açıkladı
Korkunç! Polisi görünce arkadaşını öldürdüğü bıçakla intihar etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin İngiltere'ye yardımında bir ilk yaşandı
Son dakika! CHP af yasasını Anayasa Mahkemesi'he götürüyor
Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi koronavirüs gen haritasını çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de doktor belediye başkanı sokaklarda koronavirüs uyarısı yapıyor
Ücretsiz maske dağıtımı İzmir'deki eczanelerde de başladı
Zonguldak'ta 1.5 metreden yakın yürüyenlere 3 bin 180 lira para cezası
Koronavirüslü kişi bir ayda 406 kişiye bulaştırabilir! Kritik araştırma sonuçları
Almanya hükümetinden taksicilere dev yardım! 74 bin TL’yi bulacak
Eşini öldüren ABD'li koca koronavirüs süsü verdi
Yorumlar 1 yorum