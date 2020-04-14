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İstanbul Atatürk havalimanı hastanesi yapılıyor! 45 güne bitecek

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda 1000 yataklı hastanenin yapımına başlandı. Hastane yapımından ilk kareler geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 

Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan fotğraflandı.  45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin temel kısmı ortaya çıktı.

Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen fotoğraflardı  temel inşaatının büyük bir bölümünün tamamlandığı görülüyor.

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