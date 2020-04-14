Kutlu Doğum Haftası ne zaman 2020 resimli Kutlu Doğum mesajları

Müslüman aleminin yol göstericisi son peygamber Hz. Muhammed'in doğum haftası olan Kutlu Doğum Haftası 14 Nisan- 20 Nisan arasında dualar ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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Müslümanlığın yol göstericisi ve İslamiyetin kurucusu Hz. Muhammed'in doğumunun kutlandığı Kutlu Doğum Haftası ne zaman kutlanacak araştırması başladı. Türkiye’de resmi olarak kutlanan bu mutlu gün Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen 20 Nisan tarihinde kutlanır. Yapılan etkinlikler son yıllarda 14-20 Nisan arasında yapılıyor.

KUTLU DOĞUM HAFTASI NEDİR?

Kutlu Doğum Haftası, 1989 yılında başlatılan Süleyman Hayri Bolay'ın teklifi ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından desteklenen, her yıl farklı bir gündem üzerinden Hz. Muhammed’in anlatılmasını amaçlayan etkinliktir. Sadece Türkiye’de resmi olarak kutlanan bu mutlu gün Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen 20 Nisan tarihinde kutlanır. Yapılan etkinlikler son yıllarda 14-20 Nisan arasında yapılmaktadır.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, 1989 yılında hicri takvime göre Mevlid kandilinin ardından düzenlenirdi. 1989 yılından sonra ise miladi takvime göre uyarlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bildiriye göre, Kutlu Doğum Haftası’nda bu sene ana tema "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olacak.

Peygamber efendimizin gerçek doğum günü Hicri takvimdeki Rebiülevvel ayının 12. gününün sabahıdır. 11.gece Mevlid kandili olarak İslam alemi tarafından kutlanmaktadır. Yani her yıl Nisan 14-20 günleri arası kutlanan kutlu doğum haftası, peygamber efendimizin doğduğu gerçek ay değildir, Diyanet işlerinin çıkarttığı bir tür etkinliktir

NEDEN KUTLANIR?

Hem Türkiye'deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından, bütün insanlığın Peybamberi olan Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun kutlandığı bir haftadır. Kutlu Doğum Haftası'nda, Peygamberimizin hatırlanarak doğumunun sevgi ve saygıyla kutlanması ve tüm Müslümanlar için yol gösterici olması adına hayatı ve kişiliğinin anlatılması amaçlanmaktadır.

Bu nedenle İslam Peygamberi olarak yeryüzüne indirilen Peymberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun anılması için gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası çeşitli etkinlikler ve anma törenleri eşliğinde kutlanmaktadır. Bununla birlikte Müslümanlar da Kutlu Doğum Haftası'na özel pek çok dua ve ibadetlerle birlikte karşılayabilirler.

KUTLU DOĞUM HAFTASI NE ZAMAN?

Kutlu Doğum Haftası, her yıl 14-20 Nisan aralığında kutlanmaktadır.

Kutlu Doğum Haftası, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı kararı ile 1989 yılından bu yana kutlanmaktadır.

YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

Hadisi şerifleri okuyabiliriz.

Bol bol Salat-ü selam getirebiliriz.

Peygamberimizin ismini anarak bol bol tesbih çekebiliriz.

Bol bol Kuran okuyabiliriz. Kuran okuyup önce Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e ve daha sonra sonra gelmiş geçmiş tüm peygamberlere hediye edebiliriz.

Peygamber Efendimizin hayatını ne şekilde yaşadığını ve nasıl bir kişilik yapısına sahip olduğunu yeniden okuyup, onu örnek olarak yaşantımızı tüm bunlara göre yeniden düzenleyebiliriz.

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'i anlatan sohbetler yapabilir veya sohbetler dinleyebiliriz.

Güzel ve hayırlı dualarımızı Yüce Allah’ın huzuruna yönelerek salat-ü selam eşliğinde dile getirebiliriz.

KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI

*Alemlere Rahmet Olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed in bizlere sunduğu merhamet ve şefkat vurgusunun tüm yaralara merhem olması,temennisi ile tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını tebrik eder selam ve saygılar sunarım.

*Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

*Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun...

*Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

*Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)'ı anlatır. Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.

*O’na Uyunuz..O’nu Örnek Alınız Ki O,Sizde Hergün Yeniden Doğsun...Yüreğinizi Verin Ki O’na,Yarın Orada Sizinle Olsun..

*Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran,gel diyen sensin,Kulunu Allah'a sevdiren sensin,Gecemi gündüze çeviren sensin,Ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster,Kul şahadetinle tanımak ister..