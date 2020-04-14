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Apartmanlara domuz yağı sürerken yakalanmıştı! Bakın ifadesinde ne dedi?

KAYSERİ'de bir apartmana girip belirsiz bir maddeyi asansör ve zile süren Kezban M. güvenlik kameralarına yakalanıp, koronavirüs paniği yaşatmıştı. Sonrasında Kezban M.'nin eşinin kendisini aldattığı kadına büyü yapmak için domuz yağı sürdüğü ortaya çıkmıştı. Bugün Kezban M'nin ifadesinde kocasının ' bende büyü var, bozdur' dediği için hocaya gittiğini, hocanın kendisini bu duruma yönlendirdiğini söylediği ortaya çıktı.

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Kayseri'de, kocasının ilişki yaşadığı kadını ondan uzaklaştırmak için oturduğu apartmana domuz yağı sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kezban M., Türkiye'de gündem olmuştu.

Koronavirüs paniği yaşandı, domuz yağı çıktı

Kezban M., geçen 8 Nisan'da Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 katlı apartmanın girişindeki halı ile zil, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürerek ayrıldı. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan ve 52 ailenin yaşadığı apartmanda koronavirüs paniğine yol açan Kezban M., polis tarafından gözaltına alındı. Bina ise dezenfekte edildi. Binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu belirlenen Kezban M., 'mala zarar vermek' suçundan sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadesi ortaya çıktı 'Hoca buldum.."

Kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını eşinden uzaklaştırmak için yaşadığı apartmanda domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia edilen Kezban M.'nin, mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Kezban M., "Kocam başka bir kadın ile ilişki yaşıyordu. Beni dövdü ve sokağa attı. Bana, 'Bunları istemsiz yapıyorum. Kendime hakim olamıyorum' dedi. Ardından da 'bende büyü var, bir hoca bul ve bendeki büyüyü bozdur' dedi. Hoca buldum. Ona durumumu anlattım. Hoca da, 'Bana şu malzemeleri al ve kocanın ilişkisi olduğu kadının oturduğu yere git ve oraya sür' dedi. Ben de bu yüzden oraya giderek, elimdeki sıvıyı sürdüm. Pişmanım" dedi.

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