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Doktora mezunlarının başvurularında ALES şartı aranmayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doktora mezunlarından yeniden yüksek lisans ve doktora yapmaları halinde istenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) şartını kaldırdı.  

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"Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. 

ALES'e girme şartı kaldırıldı
Yeni düzenlemeyle, doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının, yeniden yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önce istenen ALES'e girme şartı kaldırıldı.

55'ten düşük, 75'ten fazla
Buna göre, doktora mezunlarının yüksek lisans ve yeniden doktora başvurularında kullanılmak üzere ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından belirlenecek. Adayların değerlendirme işlemleri için 55'ten düşük, 75'ten fazla olmamak üzere bir puan tespit edilecek. 

YÖK'ten düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, son dönemde YÖK 100/2000 Doktora Projesi gibi projelerle doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalara işaret edilerek, "Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe katkı sağlayacaktır.​" değerlendirmesinde bulunuldu.

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