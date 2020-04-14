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Su faturaları 3 ay ertelenecek! 3 ay kimse işten atılamayacak yeni teklif bomba

Koronavirüs tedbir paketinde işçileri ve vatandaşı ilgilendiren 2 önemli düzenleme var. 3 ay işten çıkarma olmayacak ve su faturaları 3 ay ertelenecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüse karşı alınacak yeni tedbir paketiyle ilgili son dakika açıklamalar yaptı.

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Koronavirüs salgını sonrası ekonomide alınacak yeni önlemlere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddelik teklifin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını açıkladı. 

Su faturası ertelenecek

AK Parti'nin hazırladığı teklifte herkesi ilgilendiren bir madde var. Bu maddeye göre konuklar ile faaliyetlerini durduran işlerlerinin su fatura borçları 3 ay süreyle ertelenecek. 

Çalışanları ilgilendiren en önemli düzenleme ise kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarmalarla ilgili. 

AK Parti teklifiyle kısa çalışma ödeneğinden herkes faydalanabilecek. Ücretsiz izne çıkarılanlara da aylık 1177 TL ödenecek. Bu süreçte 3 ay boyunca işten çıkarma da yapılamayacak. 

Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İşini kaybedenler desteklenecek"

- 15 maddeden oluşan kanun teklifi, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içeriyor. İşini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptık.

"Sözleşmeler 3 ay fesh edilemeyecek"

- İşçilerin sözleşmeleri 3 ay fesh edilemeyecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkarabilir. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlarımıza destek verilecek. İşini kaybedenlerin desteklenmesi için çalışmalar yapıyoruz. 15 maddeden oluşan bir teklif sunacağız. 

- Tarım ürünleri ve lisanslı depoculuk kanunu kapsamında verilen lisansların kapsamını bir yıl daha uzatıyoruz.

- AR-GE ve Tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süre ile bölge dışından yapılmasını yine bu düzenleme ile teklif etmiş olacağız.

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