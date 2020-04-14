Ramazan orucu bu sene tutulmayacak mı Diyanet açıkladı

Bu sene mübarek Ramazan ayı 24 Nisan'da başlayacak. Müslüman alemi 24 Nisan'da ilk orucu tutacak ilk iftarını yapacak. Bu sene toplu iftarlar ve iftar çadırları olmayacak. Peki bu sene koronavirüs nedeniyle oruç tutulacak mı? Diyanet yeni açıklama yaptı.

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11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına artık günler kaldı. 2020 yılının ilk orucu 24 Nisan'da tutulacak. Bu sene Ramazan ayı müslüman alemi için buruk geçecek. Ailecek iftarların yapıldığı toplu iftar masalarının kurulduğu Ramazan ayı etkinlikleri bu sene kurulmayacak. Koronavirüs nedeniyle bu sene iftar çadırları da kurulmayacak. Diyanet'ten yapılan son açıklamaya göre teravih namazları da evde kılınacak. Camiler Ramazan ayında da kapalı olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayı boyunca oruç tutmanın erteleneceği iddialarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"Ramazanda sağlıklı her müminin oruç tutması Allah'ın emriyle farzdır. Bu ibadetin topyekun ertelenmesi mümkün değildir." diyen Diyanet İşleri Başkanlığı, "Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır" ifadelerini kullandı. İşte Diyanet'in açıklamasından satır başları...

- Ramazanda sağlıklı her müminin oruç tutması Allah'ın emriyle farzdır. Bu ibadetin topyekun ertelenmesi mümkün değildir.

- Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır.

- Kur'an'da oruç tutmamayı mübah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir."

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicrî takvimde Ramazan ayı 9. ay olarak kabul ediliyor. Miladi takvimde ise 2020 Ramazan Ayı 24 Nisan'da başlayacak. 23 Mayıs 2020'de de sona erecek. Yani oruç tutacak olanlar 22 Nisan Çarşamba gecesinde sahura kalkacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.