Dolarda koronavirüs etkisi! Analistlerden kritik uyarılar

Yeni güne 6,79 lira seviyelerinde başlayan dolar/TL 6,77 seviyesinde bulunurken euro da 7,39'dan işlem görüyor.

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Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından hükümetler de olası ekonomik krize karşı bir dizi önlemler de bulundu.

Türkiye'de de koronavirüs vakasının doğrulanmasının ardından dolar ve euro hızlı bir şekilde tırmanışa geçti. Güne 6,79 lira seviyelerinde başlayan dolar şu dakikalarda 6,77 seviyesinde bulunurken euro da 7,39'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 99,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,0936'dan alıcı buluyor.

6,84 önemli direnç konumunda

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün önemli direnç konuma geldiğine dikkati çeken analistler, 6,70 ve 6,60 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Altın fiyatları 14 Nisan Salı

Gram altın

Alış Fiyatı: 369,03 TL / Satış Fiyatı:373,71 TL

Çeyrek altın

Alış Fiyatı: 597,80 TL / Satış Fiyatı: 612,10 TL

Yarım altın

Alış Fiyatı: 1.192,00TL / Satış Fiyatı:1.223,90 TL

Tam altın

Alış Fiyatı: 2.385,20 TL / Satış Fiyatı: 2.445,30 TL