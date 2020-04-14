14 yaşındaki çocuk tecavüzcüsüyle evlenirse suç olmayacak! Bu olabilir mi?

14 yaşında cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının kendilerinden 15 yaş büyük istismarcı ile evlendirilmesini öngören kanun teklifi ortalığı ayağa kaldırdı. Bu gerçekleşirse cinsel istismarı yapan kişi evlendiği taktirde ceza almayacak.

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Çocuğun cinsel istismarı suçu konusunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi, hukukçular ve toplumun birçok kesiminin büyük tepkisini topladı. Söz konusu teklifin çocuk istismarcılarına affın önünü açacağını savunan hukukçular, sosyal medya üzerinden #çocukistismarınınaffıolmaz başlığı altında gündem oluşturarak tepkilerini dile getirdi.

Teklif edilen kanun maddesi şöyle:

– Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen Türk Ceza Kanunu’nun 103’üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki suç bakımından;

– 10 Nisan 2020 tarihi itibariyle mağdur ile failin evlenmiş olması, suçun işlendiği tarihte failin başka biriyle evli olmaması

– Mağdurun şikayetinin bulunmaması, suçun işlendiği tarihte mağdurun 14 yaşına girmiş olması,

– Mağdur ile fail arasında 15 yıldan fazla yaş farkının bulunmaması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda mahkemece yargılamaya devam olunarak hüküm kırılır ve mahkumiyet halinde cezanın infazının ertelenmesine karar verilir.

– İnfaz aşamasında olan hükümler bakımından da bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra uyarınca infazın ertelenmesine karar verilmesi halinde mahkumiyete bağlı hak yoksunlukları uygulanmaz.”

Teklif medyaya sızdı! Henüz meclis başkanlığına sunulmadı Tepki yaratan söz konusu kanun teklifi, Meclis'teki Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında kanuna geçici madde olarak eklenmek istendi. Teklif henüz TBMM Başkanlığı’na sunulmadı. Konunun uzmanları ile çocuk hakkı savunucuları ise bu maddeye tepki gösterdi.

“#ÇocukİstismarınınAffıOlmaz başlığı ile twitterda TT olan teklifle ilgili hukukçular da ayağa kalktı. İşte tepkiler:



– İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: “#ÇocukİstismarınınAffıOlmaz. Olmaz olamaz oldurulamaz. Nabız yoklanıyor.”

– Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt: “Bu teklif gelir ve yasalaşırsa; 13 yaşında bir çocuğa tecavüz eden 28 yaşında ya da daha genç olan sapık, o çocukla evlenmişse hapis yatmayacak, yatıyorsa salıverilecek. Eğer bu teklifi getiren olursa, kendisi de o çocuklara tecavüz etmiş sayılır. Nokta. #çocukistismarınınaffıolmaz”

– İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Adem Sözüer: “Tecavüzcüyle evlendirmeye cezasızlığı geri getirmenin ilk adımı olacak teklif hazırlanmış. 13 yaşta cinsel istismar mağduru kız çocukları, 15 yaş büyük istismarcı erkekle evlenmesi halinde cezasızlık öngörülüyor. Kız çocukları yine cinsel obje konumuna düşürülüyor.”

– Avukat Doğuşcan Aydın Aygün: “Kaynağı belli olmayan ve dağıtıma geçen teklif gerçek olsun ya da olmasın bunun düşünülmüş olmasına bile tavrımız net olmalı. 14 yaşında bir çocuğa 15 seneye kadar büyük olanın istismarını evlilik ile meşru gösteremezsiniz. #ÇocukİstismarınınAffıOlmaz”

– Avukat Süreyya Kardelen Yarli: “Senelerdir cinsel şiddet alanında çalışan ve eğitimler veren bir hukukçu olarak söylüyorum. Çocukların evlendirilmesi ağır bir travmadır. Çocuğa tecavüzde çocuğun rızası diye bir kavram olmaz. Çocuktan karı/koca olmaz. Çocuklardan uzak durun! #ÇocukİstismarınınAffıOlmaz”

– Avukat Hülya Gülbahar: “Alttaki kanun teklifine iyi bakın. Arşivlerinize alın. 2016’dan beri deniyorlar. Bir haftadır mecliste bu suça ortak aranmış. Bugün bile uğraşılmış. CHP kabul etmediği için bu gece bu torba kanuna giremedi. Ama #YineDeneyecekler Tekrar hatırlatıyoruz: #ÇocukİstismarınınAffıOlmaz”