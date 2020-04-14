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Korona sonrası Mesut Özil'e maaş darbesi

Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal'de, yönetim ile oyuncular maaş indirimi konusunda anlaşamadı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbol camiasını da derinden etkilemeye devam ediyor.

Liglerin ertelenmesiyle birçok gelir kalemini kaybeden ve ekonomik olarak zor günler yaşayan kulüpler, ilk iş olarak futbolcularla maaş indirimi için masaya oturmaya başladı.

Arsenal yönetimi ile futbolcular arasında bir görüşme gerçekleşti
Yönetimler, oyunculardan fedakarlık beklerken Juventus, Barcelona ve Real Madrid gibi devler anlaşma sağladı bile. Benzer bir operasyon başlatan Arsenal ise istediği sonucu alamadı. İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre, Arsenal yönetimi ile futbolcular arasında bir görüşme gerçekleşti.

İndirim teklif edildi
Topçular, başta yıldız isimler olmak üzere tüm takıma 12 ay boyuncu sürecek ve yüzde 12.5 oranında maaşlarında indirim teklif etti. Sözleşmesi bitecek veya kulübe yeni katılacak oyunculara da benzer bir teklif sunulacağı yazıldı.

En çok kazanan Mesut
Ancak Mesut Özil ve arkadaşları, bu öneriyi kabul etmediler. Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil hem Arsenal'in hem de Premier Lig'in en çok kazanan futbolcuları arasında başı çekiyor.

Arsenal'in önümüzdeki günlerde futbolcularla bir görüşme daha yapması bekleniyor.

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