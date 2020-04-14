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Slaven Bilic'ten yeni kadroda Domagoj Vida hamlesi

West Bromwich takımını Premier Lig'e yükseltmeye hazırlanan Slaven Bilic, yeni kadroda Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida'yı da eklemek istediği ortaya çıktı. Hırvat teknik adam milli takımı çalıştırdığı dönemde de Vida'ya ilk formayı veren isim olmuştu.

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Slaven Bilic İngiltere Championship ekibi West Bromwich'le Premier Lig'e yükselmek için geri sayımda bulunurken,transfer listesini şimdiden hazırladı.

Tecrübeli teknik adam, Hırvatistan Milli Takımı'nda ilk kez forma verdiği eski öğrencisi Vida'yı, listesinin başına yazdı. Siyah-Beyazlılar’da teknik adam olarak 2013-15 sezonları arasında görev yapan Slaven Bilic; West Ham United ve Al Ittihad maceralarının ardından İngiltere Championship ekibi West Bromwich’in başına geçmişti.

Takımı 70 puanla lider durumda

Koronavirüs sebebiyle yarıda kalan ligde 37 haftanın sonunda 70 puanla lider Leeds United’ın 1 puan gerisinde bulunan West Bromwich’le Premier Lig’e yükselmek için önünde 9 hafta kalan Bilic, mutlu sona ulaşırsa ilk olarak gözünü Beşiktaş’a çevirecek.

Listenin başını Vida çekiyor

Yeni dönemde Premier Lig’de yer almaları halinde kadrosunu güçlendirmeye savunma hattından başlamayı planlayan tecrübeli hocanın, Kara Kartal’daki vatandaşı Domagoj Vida’yı listesinin başına yazdığı öğrenildi.

Bonservis bedeli belli iddiası

Hırvatistan Milli Takımı’ndaki döneminde Vida’ya formayı veren ilk isim olan Bilic’in, başarılı oyuncuyu uzun süredir takip ettiği biliniyor. Yıllık 3 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle Beşiktaş Yönetimi’nin de yollarını ayırmaya sıcak baktığı 30 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin ise 10 milyon Euro seviyesinde olduğu konuşuluyor.

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