Novotel 8 doktoru otelden attı! Tepki yağınca Novotel'den açıklama geldi

ZEYTİNBURNU Novotel'de konaklayan Cerrahpaşa Tıp fakültesi çalışanı 8 doktor, konaklama paralarını ödedikleri halde yetkililer tarafından otelden zorla atıldıklarını iddia etti. Olaya tepki yağarken Novotel 'yanlış anlaşıldık' açıklaması yaptı.

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Koronovirüs salgınında hizmet veren 8 doktor, virüsü ailelerine taşımamak için Novotelde'de konaklama kararı aldılar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışan doktorlar, konaklama ücretlerini de aksatmadan ödediler. Novotel ise doktorları otelden attı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından tepki yağdı. Gazeteci Fatih Altaylı, 'Ayıp Novotel' diyerek şu paylaşımı yaptı:

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ise, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Kıymetli hocam, bu duruma çok üzüldük, sorumluluğumuzda olmayan bir otelde tatsızlık yaşamışsınız. Hemen yakındaki bir otelde yeriniz hazırlandı. Arkadaşlarım sizinle hemen iletişim kuracaklar" idafelerini kullandı.

Novotel'den açıklama

Olayın ortaya çıkması üzerine Novotel'den 'bir yanlış anlaşılma' oldu açıklaması geldi. Açıklamada şöyle denildi:

Birkaç saat önce sosyal medya üzerinden yayılan ve Novotel Ailesi olarak bizleri derinden üzen iddialar üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Novotel Zeytinburnu’nda konaklayan sağlık çalışanlarımızın otelimizden çıkartıldıkları yönündeki iddialar bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmakta olup gerçeği yansıtmamaktadır. Canlarını hiçe sayarak toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza verdiğimiz önem ve değeri, ibis Eskişehir’de hizmetlerine sunduğumuz ve ibis Kayseri’de de yetkilileri hizmete sunulmak üzere bilgilendirdiğimiz otellerimizle göstermiş bulunuyoruz. Sağlık çalışanlarımız acenta üzerinden gerçekleştirilen rezervasyonları doğrultusunda otelimizde konaklamaya devam etmekte olup, Novotel Zeytinburnu otelimizin hemen yanında yer alan İbis Zeytinburnu otelimiz tüm sağlık çalışanlarına hizmet verecektir.