HABER /  YEREL
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Eminönü'nde denizde ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı

Eminönü açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Abone ol

Sabah saatlerinde deniz üzerinde hareketsiz birini olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi cesedi bota alarak Eminönü vapur iskelesine çıkardı.

Polis ekipleri 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedinin üzerinde inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayı anlatan taksi sürücüsü Hasan Irmak , "Karşıda suyun içinde bulmuşlar, getirdiler buraya bıraktılar." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ ve Malatya'ya yapılan 24 binden fazla konut ne zaman bitecek? Bakan Kurum açıkladı
Acun Ilıcalı isyan etti: Hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu! Hande Fırat'ın iddiası
Koronavirüs tedavisi sosyal güvenceye bakılmaksızın yapılacak
İstifa krizi bakın nasıl çözüme kavuştu! Erdoğan'ın tek sözü Soylu'yu vazgeçirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Sadık Çiftpınar: Bu sezon takıma dahil olabilirim
Kaan Yıldırım ne zaman boşandı Hadise'nin sevgilisi ilk eşi kimdir?
Mauricio Isla'nın yerine Javier Manquillo
Abdullah Avcı'dan itiraf: Kahrolduğum dönemdi
Fenerbahçe'de İlker Üçer'in testi negatif çıktı
14 Nisan evde bakım maaşı 12 ilde hesaplara yattı TC ile sorgulama
Yorumlar