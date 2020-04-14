HABER /  DÜNYA
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Mike Pompeo Çin'e sert çıktı! Koronavirüsün hesabı sorulacak!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetimini yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında zamanında bilgi vermediği için eleştirerek, sorumluların hesap vereceği bir zamanın geleceğini söyledi.

Abone ol

Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Mike Pompeo, Çin'in küresel koronavirüs hasarından sorumlu olup olmayacağına ilişkin olarak, ''Sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek. Bunun olacağından çok eminim. Şu anda Amerikan ve sonra küresel ekonomiyi sistematik olarak yeniden başlatmak için mevcut görevimize odaklanmak zorundayız ancak suçlama zamanı gelecek." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, Çin'in Wuhan şehrinde başlayan Covid-19 virüsünün yeterince hızlı bilinmediğini belirterek, ''Çin hükümeti, Çin Komünist Partisi bu bilgiyi zamanında vermedi. Bu çok esef verici." dedi.

Çin'in koronavirüs krizine karşı sorumluluğu konusunda küresel anlamda çok sayıda tartışma yapılması gerektiğine dikkati çeken Pompeo, ''Virüsün nasıl başladığını ve nereden başladığını anlamak önemlidir. Virüsün tam olarak nereden geldiğini detaylandıran Çin'deki yabani hayvan pazarları raporlarını gördük. Küresel ekonomi kapanmak zorunda kaldı. Ekonomilerin kapanması trajik bir konu ve çok pahalıya mal olacak. Hiçbir ülkenin bir daha böyle bir şeye yol açmayacağından emin olmalıyız'' ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi Koronavirüsü dünyanın başına bela eden Çin'e tazminat davaları yağacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Putin'den koronavirüs itirafı: Durum kötüye gidiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Acun Ilıcalı isyan etti: Hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu! Hande Fırat'ın iddiası
Koronavirüs tedavisi sosyal güvenceye bakılmaksızın yapılacak
İstifa krizi bakın nasıl çözüme kavuştu! Erdoğan'ın tek sözü Soylu'yu vazgeçirdi
Koronavirüs şüphelisi hastaneden firar etti! Film sahnelerini aratmadı
ÖNCEKİ HABERLER
14 Nisan evde bakım maaşı 12 ilde hesaplara yattı TC ile sorgulama
Esenler'deki fırıncı arabacı kavgasına karışanlara 31 bin lira para cezası kesildi
Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns virüs sebebiyle öldü
Mitomani nedir mitamoni hastalığı nedenleri kimlerde görülür?
IMF'den 25 ülkeye borç yardımı
Haberturk'te kim osurdu canlı yayın sosyal medyanın konusu oldu
Yorumlar 1 yorum