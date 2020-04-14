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Ali Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili çarpıcı ifadeler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabul edilmeyen istifa kararıyla ilgili "Sorumluluk nerede, kimin üzerinde kaldı, anlamadım doğrusu. Pazartesi sabahı hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi kurucu Genel Başkanı Ali Babacan, sokağa çıkma yasağı duyurusu sonrası yaşanan görüntülerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabul edilmeyen istifanın hükümetin kendi iç meselesini olduğunu belirtti.

"Sorumluluk kimde kaldı, anlamadım doğrusu"

KRT'de Özlem Akarsu'nun sorularını yanıtlayan Babacan, şunları kaydetti:

Son 48 saatte yaşadıklarımıza bakın. Gördük ki, bu bir yönetim sistemi değildir. Türkiye bu sistemle yönetilmeye devam edilemez. Sorumluluk önemlidir. Yetki sahiplerinin sorumluluğu vardır. Sorumluluk nerede, kimin üzerinde kaldı, anlamadım doğrusu. Pazartesi sabahı hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta aldığı iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından ortaya çıkan görüntülere ilişkin gelen tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün istifa kararı almıştı. Ancak Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemişti.

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