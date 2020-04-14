Neden sokağa çıkıyorlar? Sokağa çıkma yasağı anketinden çok çarpıcı sonuç

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Covid-19 ile Sınavı Araştırması'na göre her 10 kişiden 9'u koronavirüsün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağı istiyor. Dışarı çıkanların yüzde 40'ı ise işe gitmek zorunda olanlar...

Abone ol

CURIOCITY Araştırma ve Diyalog Araştırma ile Türkiye'nin Covid-19 ile sınavını anlamak için ikinci araştırmasını tamamladı. 3-5 Nisan 2020'de, Türkiye temsili, 81 ilde 15 yaş ve üzeri 4 bin 140 kişi ile mobil anket ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, her 10 kişiden 9'u "Virüsün yayılmasını önlemek için sokağa çıkma yasağı olmalı" dedi.

Yüzde 34 bir haftadır evden hiç çıkmadı

Araştırmada yer alan verilere göre; ankete katılanların yüzde 34'ü son bir hafta içerisinde evden hiç çıkmadığını belirtirken, yüzde 66'lık çoğunluk en az bir kez veya daha fazla dışarı çıktığını söylüyor.

Erkeklerin yüzde 77'si kadınların yüzde 44'ü sokağa çıktı

Kadınlar arasında son bir haftada evden çıkmama oranı yüzde 44'e yükselirken, erkekler arasında ise dışarıya çıkanların oranı yüzde 77'ye dayanıyor. Evden çıkanlara bir hafta içerisinde kaç kez dışarı çıktıkları sorulduğunda, yine erkeklerin hemen her gün (haftada ortalama 7 kez), kadınların ise ortalama 3 kez evden çıktıkları görülüyor.

"Dışarı çıkanların yüzde 39'u işe gidiyor"

Evden çıkmış olan 2 bin 724 kişiye dışarı çıkma nedenleri sorulduğunda; yüzde 61'lik kesim en çok market ve eczane alışverişi için evden çıkıldığı belirtiliyor. İş nedeniyle evden çıkanların oranı ise yüzde 39.

Hava almaya çıkanların oranı yüzde 9, spor için çıkanlar yüzde 4

Ekmek, gazete almak gibi daha kısa mesafede yapılan alışverişler için dışarı çıkma oranı ise yüzde 25. Yüzde 16'lık bir kesim ise banka-fatura işlemleri için dışarı çıktığını söylüyor. Nedenler arasında “hava almak” yüzde 9 ya da “yürüyüş, spor” yüzde 4 oranları ile geride kalıyor.

"Sokağa çıkma yasağını gerekli görenlerin oranı yüzde 90"

Sokağa çıkma yasağına dair fikirleri sorulduğunda, toplumun büyük bir kesiminin virüsün yayılımını engellemek üzere sokağa çıkmaya kısıtlama getirilmesini istediği görülüyor; yüzde 66 ülkenin tamamında sokağa çıkılmamalı görüşünde iken, yüzde 14 büyük ölçekte bölgesel kısıtlamayı uygun buluyor. Kendi şehrinde sokağa çıkma yasağı olmasını isteyenler yüzde 5 oranında, bölgesel yasağın küçük ölçekte olmasını isteyenler ise yüzde 4 seviyesinde.