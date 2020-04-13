Suudi Arabistan'dan teravih kararı

Suudi Arabistan'da koronavirüs krizinin devam etmesi durumunda Ramazan ayında teravih namazlarının toplu kılınmayacağı açıklandı.

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Dünya genelinde 1 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 118 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle, Suudi Arabistan'da önlemler arttırılıyor. Ülkede koronavaka sayısı 4 bin 934'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65'e ulaştı. Ölü ve vaka sayılarındaki artışı inceleyen yetkililer, Ramazan ayı yaklaşmasıyla yeni kararlar aldı.

Ramazan ayında teravih kılınmayacak

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı Dawah ve Rehberlik Müsteşarı Muhammed El-Aksil, Suudi Arabistan'ın devlet televizyonunda gerçekleştirdiği açıklamada koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayında teravih namazlarının toplu kılınmayacağı duyurdu.

El-Aksil "Korona krizi devam etmesi durumunda Ramazan ayında, teravih namazlarının toplu olarak kılınmasının askıya alınmasıyla beraber tüm toplu ibadetler yapılmayacak. İbadet edenleri korumak amacıyla böyle bir karar almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayından önce biteceğini umuyoruz"

Camilerdeki toplu olarak kılınan namazların kılınmayacağını söyleyen El-Aksil, "Korona krizinin Ramazan ayından önce biteceğini umuyoruz" sözlerini kullandı.

Öte yandan Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma yasağının bir sonraki duyuruya kadar uzatıldığı duyuruldu.

Salgınla mücadele kapsamında Riyad, Tebuk, Cidde, Taif, Ed-Demmam, Ez-Zahran, El-Hefuf, El-Katif, El-Hubar'da 24 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Birçok bölgede eczaneler ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılayan iş yerleri hariç tüm iş yerlerinin salgın nedeniyle kapatılmasına karar verilmişti. Ülkede tüm uluslararası uçuşlar durdurulurken, yıl boyu umre ve hac ziyaretleri de askıya alındı.