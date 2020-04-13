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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soylu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma gecesi yaşanan olaylardan sonra istifa eden Süleyman Soylu için konuştu. Erdoğan, Soylu'nun istifasını takdirle karşıladığını söyleyerek görevini sürdürmesini istediğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası İçişler Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmediğini ve görevi sürdürmesini istediğini söyledi. Bakan Soylu'nun istifayla gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladığını belirten Erdoğan, "Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor" diye konuştu.

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