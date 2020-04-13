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Beyoğlu'nda kıraathane baskınında yakalandı pişkin soruyu sordu

İSTANBUL Beyoğlu'nda kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 22 kişi yapılan operasyonla yakalandı. 22 kişiye toplam 70 bin lira ceza kesilirken oyun oynandığı sırada şahısların maskeli olması da dikkat çekti. bir dikkat çeken de baskında yakalanan vatandaşın 'Hangi kanalda çıkacak' rahatlığı oldu.

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tarlabaşı Şehit Muhtar Mahallesi Süslü Saksı Sokak'taki bir binanın 3'üncü katında bulunan kıraathanenin açık olduğu ihbarını aldı. Polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathaneye Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte baskın düzenledi. Baskında, yüzleri maskeli olarak oyun oynayan 22 kişi yakalandı.

Toplam 70 bin lira ceza kesildi

Polis tarafından kimlikleri toplanan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Sorgunun ardından 22 kişi hakkında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapılarak, toplamda 70 bin lira para cezası kesildi.

'Hangi kanalda çıkacak' pişkinliğine sert uyarı

İşlem yapılan vatandaşlardan birinin, çekim yapan basın mensuplarına pişkince 'hangi kanalda çıkacak' şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine, bir polis memuru 'Beyler lütfen durumun ciddiyetini kavrayalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Halk sağlığını tehlikeye atıyorsunuz hem de dalga geçiyorsunuz' diyerek cevap verdi.

Yapılan incelemede ruhsatsız olduğu ortaya çıkan kıraathane ise zabıta tarafından mühürlendi. 

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