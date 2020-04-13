Vatandaşın konut, araç, bireysel kredi ve kredi kartı borçları ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon TL tutarındaki kredi borcu ile 795 bin vatandaşın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40,6 milyar TL'lik bölümü ertelendi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının, kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon TL tutarındaki kredi borcunu öteledi.ğini duyurdu. Bakanı Albayrak, ayrıca 795 bin vatandaşın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40,6 milyar TL'lik borcununun ötelendiğini duyurdu.

Bakan Albayrak, "25 bin TL'lik destek finansmanına bugüne kadar 289 bin 35 esnafımız başvurdu. 163 bin 450 esnafımızın süreci tamamlandı. 4 bin 73 milyar TL finansman tahsis edildi" dedi.