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Futbolun devam ettiği tek lig Belarus! Tribünler ful çekiyor

Pandemi döneminde Avrupa futbolunun merkezi Belarus oldu. Corona virüs salgınına rağmen devam eden tek ligde, taraftarlar maçları stadyumlarda izlemekten vazgeçmiyor.

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Avrupa'da futbolun devam ettiği tek adres olan Belarus'ta ligler devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısına rağmen maçların devam ettiği doğu Avrupa ülkesinde geride kalan hafta sonunda tribünler boş kalmadı.

Maskesiz maça gidiyorlar
Tribün gruplarının boykot çağrısına rağmen maçlara giden taraftarların stadyumlara maskesiz gittiği gözlerden kaçmadı. Brest'in Isloch Minsk'i konuk ettiği karşılaşmayı binden fazla taraftar yerinden izledi.

Karton taraftar detayı
Boş kalan koltukları ise karton taraftarlar doldurdu. Futbola ara verilmeyen Belarus'ta 2 bin 500'ü aşkın corona virüs vakası bulunuyor. 26 kişi ise hayattı kaybetti.

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