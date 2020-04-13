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Kızılay Başkanı Kınık: Korona tedavisi için plazma bağışlayanlara madalya verilecek

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan 'immün plazma' tedavisiyle ilgili olarak plazma bağışlayanlara övünç madalyası verileceğini açıkladı.

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Yeni tip koronavirüs tedavisi gören vatandaşa plazma bağışlayanlara övünç madalyası verilecek. Açıklamayı Kızılay Başkanı Kerem Kınık yaptı.

Milliyet'in instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kınık, "İlk kez söylüyorum. Yeni aldığımız bir karar. Plazma bağışlayan vatandaşlarımıza Kızılay, övünç madalyası verecek." diye konuştu.

İmmün plazma nedir? 

İmmün plazma tedavisinde koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor.

Plazmada yer alan "immünglobulin" denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyor.

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