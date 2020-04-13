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Yoğun bakımdan çıkarılan Boris Johnson'a yeniden korona testi yapıldı! İşte sonucu

Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi negatif çıktı.

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Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi negatif çıktı.

Johnson'ın sözcüsü Dominic Raab, Johnson'ın hastaneden ayrılmadan önce yapılan koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Raab'ın aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastaneden ayrılmadan önce tekrar test edildi. Başbakanın koronavirüs (Covid-19) testinin negatif olduğu bildirildi.

Hafta sonu yoğun bakım ünitesinden çıkan ve daha sonra da taburcu edilen Başbakan Johnson evinde dinlenmeye çekildi. Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Johnson’un hastaneden ayrılmadan önce tekrar test edildiği ve test sonucunun negatif olduğu bildirildi.

Ne olmuştu?

"Ateş ve öksürük" belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Johnson’a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti. Johnson, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmıştı.

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