Haydar Baş kaç yaşında aslen nereli Haydar Baş kimdir?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı. Ailesinden 8 kişinin de koronavirüs olduğu açıklanan Haydar Baş'ın hayatı merak konusu oldu. Haydar Baş 73 yaşında ve aslen Akçabatlı. Ayşe Baş ile evli olan Haydar Baş'ın 7 çocuğu var.

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Memleketi Trabzon'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Peki Haydar Baş kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

BTP'Lİ ÖNDER: KORANAVİRÜSE YAKALANAN HAYDAR BAŞ YOĞUN BAKIMA ALINDI

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder, koronavirüse yakalanan Genel Başkanları Haydar Baş'ın 4 gündür tedavi altına tutulduğu hastanede bugün yoğun bakıma alındığını açıkladı.

BTP'li Önder, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Genel Başkanı Haydar'ın Baş'ın koronavirüse yakalanması sonucu 4 gündür Trabzon'da özel hastanede tedavi altında bulunduğunu bildirdi. Önder, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Ömrü mücadele ile geçen Sayın Genel Başkanımızın koronavirüs ile olan mücadeleyi de en kısa sürede kazanıp sağlığına kavuşacağına inancımız tamdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Sayın Genel başkanımız ile birlikte ailesine, teşkilat mensuplarımıza, tüm sevenlerine ve yüce Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

HAYDAR BAŞ KİMDİR: Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

-Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

-Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.

-İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.

-BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.

-Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

-Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.

-Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.