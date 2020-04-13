HABER /  EĞİTİM

EBA haftalık ders programı 13-17 Nisan EBA ders programı takvimi

EBA TV ders programı 13 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk gününde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki haftalık EBA TV ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Abone ol

Haftalık ve 13 Nisan EBA TV ders programı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında derslerini Nisan ayı sonuna kadar uzaktan takip edecek. olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV 13 Nisan Pazartesi ders programını merak edip araştırıyor. Sizler için bu haftanın TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programlarını haberimizde derledik.

İşte, 13 Nisan EBA TV ders programı ve “TRT EBA TV canlı yayın izle!” sayfası…

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA LİSE DERS PROGRAMI

SON DAKİKA HABERLERİ
Öz babasını zehirli gözlemeyle öldüren kızın itirafı : Tüm miras bize kalacaktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu 17 Nisan'da başlıyor
Yusuf Güney hiç bilinmeyen bir Süleyman Soylu fotoğrafı paylaştı! İçim parçalanmıştı
THY'de korona şoku! Kaptan pilot koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı sokağa çıkma yasağı isteyecek mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. açıkladı
Petrol fiyatları yine artacak! Putin ve Suudi Prens Bin Selman anlaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da iki çocuk babası okul müdürü seyir halinde kalp krizi geçirip öldü
4 milyon 400 bin aileye evde ödeme! Bakan Karaismailoğlu açıkladı
YÖK’ten Diş Hekimliği ve Eczacılık öğrencileri için yeni karar
Samsun'da kurdukları ses sistemi ile balkondan bilgi yarışması yaptılar
1000 lira yardım ödemesi nereye yatırılıyor nasıl sorgulanacak?
1000 liralık sosyal yardım için başvuru yapılacak mı? 2. faz 3. faz ne demek?
Yorumlar