EBA haftalık ders programı 13-17 Nisan EBA ders programı takvimi

EBA TV ders programı 13 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk gününde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki haftalık EBA TV ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

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Haftalık ve 13 Nisan EBA TV ders programı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında derslerini Nisan ayı sonuna kadar uzaktan takip edecek. olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV 13 Nisan Pazartesi ders programını merak edip araştırıyor. Sizler için bu haftanın TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programlarını haberimizde derledik.

İşte, 13 Nisan EBA TV ders programı ve “TRT EBA TV canlı yayın izle!” sayfası…

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA LİSE DERS PROGRAMI