THY'de korona şoku! Kaptan pilot koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir kaptan da tedavi altında.

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Kovid-19 hastalığına yakalanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi yapılan THY kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, yaşamını yitirdi. Kaptan pilotun İspanya uçuşundan virüs kaptığı öğrenildi.

Havayolu Çalışanları Sendikası'ndan (Havasen) yapılan açıklamada, "THY Sorumlu Kaptan Pilotumuz Mehmet Ali Kılıç'ı Kovid-19 sebebiyle kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sendikadan yapılan duyuruda koronavirüs tedavisi devam eden Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı bildirildi.

Hiç bir hastalığı yoktu

Beşiktaş Kongre Üyesi Bülent Uslu aile dostu olan Türk Hava Yolları kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç’ın hiç bir kronik rahatsızlığı olmadığını söyledi. Uslu yaptığı paylaşımda şunları yazdı:



‘’Ailemi dostumuz Pilot Mehmet Ali Kılıç abimizi maalesef koron virüsten dolayı kaybettik. Kendisi sigara ve alkol kullanmaz, son derece sağlıklı beslenirdi. Herhangi bir kronik rahatsızlığı da yoktu. İspanya uçuşundan sonra rahatsızlanmıştı. Bu işin şakası yok. Başımız sağolsun’’

Uçuş öğretmeni pilot ilk kayıp oldu

Türk Hava Yolları ilk kaybını dün vermişti. Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Mustafa Özden Türkon, emekliliğinin ardından simülatör öğretmeni olarak THY'deki görevine devam ediyordu.