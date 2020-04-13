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Bakan Murat Kurum'dan 28 ile yeni koronavirüs genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs önlemleri kapsamında 28 ile yeni genelge gönderildiğini açıkladı.

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Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle; yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak."

Atıklar ayrıştırılarak kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek."

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