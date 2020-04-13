Şanlıurfa'da oğlunun mezarına gidemedi duayı telefondan okudu

ŞANLIURFA'da 72 yaşındaki Ahmet Çakır, sokağa çıkma yasağı nedeniyle vefat eden oğlunun mezarına gidemeyince belediyeden yardım istedi. Belediye ekipleri hem Çakır'ın hem de vefat eden oğlunun mezarına giderek görüntülü konuşma sağladı. Oğlunun kabrini izleyen acılı baba dualar okudu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Şanlıurfa'nın Hızmalı Mahallesinde yaşayan Seyit Ahmet Çakır, 65 yaş üzeri için getirilen yasak nedeniyle sokağa çıkamadı. Günlük ihtiyaçları yakınları tarafından karşılanan Çakır, evde kaldığı süre içerisinde vefat eden oğlu Mustafa'nın mezarına da gidemedi.

Belediyeyi arayıp yardım istedi

Yasak kararının devam etmesi nedeniyle mezarlığa gidemediği için üzülen Seyit Ahmet Çakır, Haliliye Belediyesi'ni arayarak oğlunun mezarına gidemediğini söyleyerek yardımcı olunmasını istedi. Haliliye Belediyesi, yaşı nedeniyle sokağa çıkması yasak olan Çakır'ın talebini değerlendirmeye aldı. Yapılan değerlendirmenin ardından evden çıkamayan Çakır'ın oğluna dua etmesi için iki ekip oluşturuldu.

Cep telefonuyla aranıp oğlunun mezarı gösterildi

Bir ekip mezarlıkta vefat eden Mustafa Çakır'ın kabri başına giderken, diğer ekip ise Seyit Ahmet Çakır'ın evine gitti. Mezarlıktaki belediye görevlileri cep telefonundan görüntülü arama yaparak diğer ekibin evine gittiği Seyit Ahmet Çakır ile görüşme yaptı. Oğlunun kabrini görüntülü olarak gören ve dua eden Çakır mutlu olurken, belediye görevlileri aynı zamanda vefat eden Mustafa Çakır'ın çiçek diktiği mezarını suladı. 20 gündür dışarı çıkamadığı için mezarlığa gidemediğini ve bu şekilde de olsa oğlunun kabrini görerek dua ettiğini söyleyen Seyit Ahmet Çakır, kendisine bu imkanı sunduğu için belediye görevlilerine teşekkür etti.

Belediye görevlileri vatandaşlar için çalışıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise vatandaşların tüm taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığı için vatandaşlardan farklı talepler geldiğini de anlatan Canpolat, "Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinde kalıyor. Bizler de Haliliye Belediyesi olarak Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte vatandaşa hizmete çalışıyoruz. Bu süreçte çeşitli farklı talepler ve istekler geliyor. Bizler de talepleri elimizden geldiği kadarıyla yerine getirmeye çalıştık. Umarım vatandaşlarımız mutlu olmuştur" dedi.