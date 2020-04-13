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İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama : Beni mahçup etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması geldi. Kabul edilmeyen istifasına ilişkin ilk kez açıklama yapan Süleyman Soylu twitter hesabından 'Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahçup etti' diye yazdı.

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Süleyman Soylu'nun dün akşam duyurduğu istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etmemişti. Bu gelişme sonrasında Süleyman Soylu'nun yapacağı açıklama merak konusuydu. 

Beklenen açıklama Süleyman Soylu tarafından twitter hesabından geldi. Soylu yaptığı son dakika açıklamada 'Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahçup etti' dedi.

Süleyman Soylu'dan gelen açıklama şöyle:

"Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.

Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır.

Allah mahcup etmesin.
Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah..."

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