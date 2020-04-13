Muharrem İnce'den Soylu'nun istifa kararıyla ilgili yorum: Tiyatro

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etme kararını inandırıcı bulmadığını ifade eden CHP'li Muharrem İnce, gelişmelerle ilgili "Tiyatro" yorumunda bulundu.

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Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı kararıyla 48 saatlik sokağa çıkma yasağını 2 saat kala duyurması sonrası yaşanan izdiham nedeniyle istifa kararı aldı.

Soylu'nun istifası Türkiye gündeminin en üst sırasına yükselirken birçok siyasi isim konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anlayışla karşılıyorum" derken Muharrem İnce Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Sorumluluk 'şahsımın' diyerek..."

İnce'nin açıklaması şöyle: Sadece 2 gün için ilan edilen sokağa çıkma yasağı henüz başlamamışken süreç Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yürüyordu, sonra milleti sokağa dökünce İçişleri Bakanı sorumluluk 'şahsımın' diyerek istifa etti. Şimdi ise istifası kabul edilmedi. Tam bir saray tiyatrosu.