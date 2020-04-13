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Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye Abdullah Avcı önerisi

Fenerbahçe'nin eski golcücü Semih Şentürk, "Fenerbahçe, Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net." yorumunda bulundu.

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Semih Şentürk, Ajansspor İnstagram hesabı üzerinden sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Can Arat'ın Ajansspor Fenerbahçe Muhabiri Barış Şehirlioğlu ile yaptığı canlı yayına yorumlarıyla katkıda bulundu.

Abdullah Avcı önerisi
Semih Şentürk, "Fenerbahçe, Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net." ifadelerinde bulunarak mesaj gönderdi.



Taraftar tepki göstermişti
Fenerbahçe yönetimi daha önce Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirmiş ancak taraftarın tepki göstermesiyle vazgeçmişti.

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