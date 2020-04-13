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İletişim Başkanı gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafı paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" notunu düştü.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi ve istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını paylaştı.

"Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın"

Altun, Erdoğan'ın çalışırken çekildiği fotoğrafı paylaşıp "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" notunu düştü.

Ne oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz cuma akşamı sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ortaya çıkan kaos görüntüleri nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı ise yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmediğini ve Soylu'nun göreve devam ettiğini duyurdu.

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