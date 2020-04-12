Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini geçti

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

"İngiltere (84 bin 279), İran (71 bin 686), Türkiye (52 bin 167), Belçika (29 bin 647), Hollanda (25 bin 587), İsviçre (25 bin 300), Kanada (23 bin 318), Brezilya (21 bin 40), Portekiz (16 bin 585), Rusya (15 bin 770), Avusturya (13 bin 945), İsrail (10 bin 878), Güney Kore (10 bin 512) ve İsveç (10 bin 483)."