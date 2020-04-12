Duygu Özarslan TT oldu! Nurgül Yeşilçay'dan gönderme

Ünlü Youtuber Duygu Özarslan'ın sabah kahvaltısı hazırlığı Twitter'da TT oldu. Özarslan'ın Türkçesini bilmediği "sahanda yumurta" için Nurgül Yeşilçay'dan videolu cevap geldi.

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Makyaj videolarıyla Youtube'de şöhreti yakalayan Duygu Özarslan'ın kahvaltı videosu Twitter'da TT oldu. Özarslan'a sosyal medyadan tepki yağarken ünlü sanatçı Nurgül Yeşilçay'dan ünlü Youtuber'e videolu cevap geldi.

Son günlerde aldığı kilolarıyla dalga geçen ve günün çoğunu mutfakta geçen Duygu Özarslan'ın son çektiği mutfak videosu Twitter'da TT oldu. Özarslan, sabah kahvaltısı için yumurta kırmaya çalışırken "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" ifadelerini kullanınca takipçilerinden yorum yağdı.

"Kızım Yozgatlısın kendine gel"



Duygu Özaslan'ın bu paylaşımına "Biz ona halı sahada yumurta diyoruz", "Kızım Yozgatlısın kendine gel" ve "Ödü kopuyor Türk olduğu belli olacak diye. Şu saç Türk topuzu değil de ne. Mandal tokayla. En son Hayriye teyzemde gördüm", "Ona bilmediği bir şey söyle -Sahanda yumurta" gibi güldüren yorumlar geldi.

Yeşilçay: Siz fakirler ne diyorsunuz buna?

Duygu Özarslan'ın olay videosu sonrası bir video da ünlü sanatçı Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Bugün sizlere French toast yapacağım diyerek takipçilerin karşısına çıkan Yeşilçay, "Türkçesi ne ya, siz ne diyorsunuz pis fakirler buna!" diyerek Özarslan'a gönderme yaptı.

Duygu Özarslan kimdir?



Özaslan, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1.66 boyunda olan Youtuber, koç burcudur ve kilosu 47'dir. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gördüğü sırada okuduğu bölümden memnun olmadığı için okulunu bırakmaya karar verdi.Arkadaşlarının ısrarıyla çektiği makyaj videoları kısa sürede çok beğenilince bu alanda daha fazla ürün ortaya koymaya karar vererek binlerce takipçiye ulaştı. Duygu Özaslan'ın ilk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonel olarak çalışmaya başlayınca kendi adını kullanır oldu. Ünlü Youtuber, Barış Taylan Demirige ile birlikteydi.