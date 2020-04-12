Soylu'nun perde arkasında neler var? Hadi Özışık anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamasının ardından Cüneyt Özdemir'in youtube canlı yayınına katılan Hadi Özışık, istifanın perde arkasına ilişkin soruları yanıtladı.

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Sokağa çıkma yasağı sonrası sokaklarda yaşanan görüntüler sonrası istifasını açıklayan Soylu'nun açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi var mıydı? Erdoğan, istifayı onaylayacak mı? Soylu, neden istifa etti? Kimler Süleyman Soylu'nun üzerine gitti?

Tüm bu sorular sosyal medyada konuşulurken Cüneyt Özdemir, Hadi Özışık'ı youtube canlı yayınına alarak olayın perde arkasını sordu.

Özışık, sosyal medyada sadece muhalefetin değil aynı zamanda AK Parti'nin içerisinde de Soylu'ya yüklenen isimler olduğunu belirtti.

Özışık'ın AK Parti'nin içerisinde Soylu'dan rahatsız olan bir kesimin olduğunu söyledi. Cüneyt Özdemir, bu kesimin pelikan olarak bilinen kesim olma ihtimalini sorunca Özışık, buna ihtimal vermediğini söyledi.

Ayrıca Özışık, bu gecenin uzun geçeceğini, Erdoğan ile görüşmeler olabileceğini, devlet Bahçeli'nin de bu istifaya sıcak bakmadığını belirtti.

Soylu Erdoğan ile yüz yüze görüşecek

İnternethaber.com'un Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da aldığı kulis bilgisini Cüneyt Özdemir'in Youtube canlı yayınında paylaştı. Hadi Özışık, Erdoğan'ın 'istifayı' kabul etmediğini söyledi. Özışık'ın verdiği bilgiye göre Süleyman Soylu, Erdoğan ile görüşmek için İstanbul'a geliyor. Erdoğan'ın Süleyman Soylu ile yüz yüze görüşeceği öğrenildi. Özışık "Cumhurbaşkanı ile görüşecekse yine oradan İçişleri Bakanı olarak çıkacaktır" dedi.

Yayına katılan Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı'nın istifaya sıcak bakmadığını açıkladı. Bunun yanında Işık, Soylu'nun İstanbul'a hareket ettiğini belirtti.