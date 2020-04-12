Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etti mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme bomba gibi düşen istifasıyla ilgili son dakika gelişmeler var. Kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı kabul etmediğine dair haberler dolaşıyor.

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TÜRKİYE'de haftasonu için alınan sokağa çıkma yasağı sonrasında eleştirilerin hedefi olan Süleyman Soylu, twitter hesabından saat 22.00'da istifa ettiğini duyurdu. Süleyman Soylu 'yasak kararının yarattığı görüntülere ilişkin sorumluluğu' üstlendiğini belirttiği açıklaması sonrasında gündeme oturdu.

Erdoğan istifayı kabul etmedi mi?

Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü. Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediğine dair haberler dolaşıyor.

Soylu Erdoğan ile yüz yüze görüşecek

İnternethaber.com'un Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da aldığı kulis bilgisini Cüneyt Özdemir'in Youtube canlı yayınında paylaştı. Hadi Özışık, Erdoğan'ın 'istifayı' kabul etmediğini söyledi. Özışık'ın verdiği bilgiye göre Süleyman Soylu, Erdoğan ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kısıklı'daki evinde görüşecek. Görüşmeden sonra açıklama yapılması bekleniyor.

İstifa Erdoğan'ın bilgisinde oldu

A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ise farklı bir kulis bilgisi paylaştı. Zafer Şahin, Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi.