HABER /  DÜNYA

İngiltere'den dünyayı şoke eden yarasa deneyleri iddiası ABD ve Çin finanse etti

Korona virüs salgının ortaya çıktığı Çin ve merkez üssü haline gelen ABD ile ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı. İngilizler, korona virüsün kaynağını olduğuna inanılan mağaralarda yarasalar üzerinde yapılan deneylerin ABD ve Çin tarafından finanse edildiği ileri sürdü.

Abone ol

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, pandemi haline gelen salgının doğduğu yer olabilecek olan laboratuvar, bilim adamlarının yıkıcı salgının orijinal kaynağı olduğuna inandıkları mağaradaki yarasalar üzerinde araştırmalar yapıyordu.

Finansör Amerika

Ortaya çıkan belgeler, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün Yunnan'ın bin 600 kilometre uzağında bulunan mağaralarda yakalanan memeliler üzerinde deneyler yaptığını gösteriyor. İngiliz medyasının yayımladığı iddialar arasında en çok dikkat çeken ayrıntı ise söz konusu deneylerin, ABD hükümetinden 3.7 milyon dolarlık hibe ile finanse ediliyor olması. Koronavirüs (Covid-19) genomunun dizilimi, Yunnan'ın mağaralarında bulunan yarasalarda gizli olduğu ifade edildi.

Oradan mı sızdı?

Doğrulanmamış başka bir iddiaya göre de, enstitüdeki bilim adamları virüsü içeren kanın yanlışlıkla havaya püskürtülmesinden sonra enfekte olmuş ve daha sonra yerel halka bulaştırmış olabildiği belirtiliyor. ABD'den yapılan yardımlarla deney yapması için yetkilendirilen Vuhan laboratuvarının, bir proje kapsamında yarasalar üzerinde deney yaptığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti'de korona şoku! Meral Akşener kötü haberi açıkladı
Koronavirüse yakalanan doktordan umutlandıran sözler! Ramazan Bayramı'yla...
Koronavirüsü durduran ilaç bulundu! ABD'de çalışan Türk doktor Derya Unutmaz duyurdu
Evde cuma namazı kılınır mı Diyanet fetvayı verdi!
Meral Akşener'den Erdoğan ve Koronavirüs Bilim Kurulu'na çağrı
Son dakika! Ücretsiz izne çıkarılanlara 3 ay aylık bin 170 lira maaş desteği verilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da Belediyesi ekmeği tanesi 50 kuruştan kapıya kadar getiriyor
Moody's'ten Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklama
Hastalığı yenen Rüştü Reçber'den olay koronavirüs itirafları!
İşte olay bu! Bayburt'ta yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
15 yaşındaki Hilal, 'hava almaya' çıktı 3 gündür kayıp
Kurban Bayramı 2020 ne zaman hangi aya denk geliyor?
Yorumlar