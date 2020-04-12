İngiltere'den dünyayı şoke eden yarasa deneyleri iddiası ABD ve Çin finanse etti

Korona virüs salgının ortaya çıktığı Çin ve merkez üssü haline gelen ABD ile ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı. İngilizler, korona virüsün kaynağını olduğuna inanılan mağaralarda yarasalar üzerinde yapılan deneylerin ABD ve Çin tarafından finanse edildiği ileri sürdü.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, pandemi haline gelen salgının doğduğu yer olabilecek olan laboratuvar, bilim adamlarının yıkıcı salgının orijinal kaynağı olduğuna inandıkları mağaradaki yarasalar üzerinde araştırmalar yapıyordu.

Finansör Amerika

Ortaya çıkan belgeler, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün Yunnan'ın bin 600 kilometre uzağında bulunan mağaralarda yakalanan memeliler üzerinde deneyler yaptığını gösteriyor. İngiliz medyasının yayımladığı iddialar arasında en çok dikkat çeken ayrıntı ise söz konusu deneylerin, ABD hükümetinden 3.7 milyon dolarlık hibe ile finanse ediliyor olması. Koronavirüs (Covid-19) genomunun dizilimi, Yunnan'ın mağaralarında bulunan yarasalarda gizli olduğu ifade edildi.

Oradan mı sızdı?

Doğrulanmamış başka bir iddiaya göre de, enstitüdeki bilim adamları virüsü içeren kanın yanlışlıkla havaya püskürtülmesinden sonra enfekte olmuş ve daha sonra yerel halka bulaştırmış olabildiği belirtiliyor. ABD'den yapılan yardımlarla deney yapması için yetkilendirilen Vuhan laboratuvarının, bir proje kapsamında yarasalar üzerinde deney yaptığı öğrenildi.