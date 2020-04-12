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Boris Johnson'dan iyi haber! Hayatımı onlara borçluyum

Koronavirüsüne yakalanan ve hastanede tedavi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu edildi. Johnson, "Onlara hayatımı borçluyum" dediği sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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Koronavirüs nedeniyle dört gününü yoğun bakımda geçirdikten sonra iyileşerek taburcu edilen Boris Johnson, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etti, "Onlara hayatımı borçluyum" dedi.Johnson, "Gerçekten hayatımı onlara borçluyum. Ne kadar teşekkür etsem az" ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise Johnson'ın durumunun iyiye gittiği aktarılarak, 'çok iyi ilerleme kaydetmeye devam ettiği' belirtildi.

26 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkan Johnson, öksürük ve ateş belirtilerinin geçmemesi üzerine önce hastaneye kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedaviye yanıt veren Johnson, önceki gün St. Thomas Hastanesi'nden taburcu edilmişti.

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