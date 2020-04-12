HABER /  GÜNCEL

Savunma Bakanlığı açıkladı İngiltere'ye yeni koronavirüs yardım malzemesi gönderildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin İngiltere'ye gönderildiği açıklandı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi" denildi. Öte yandan paylaşılan fotoğrafta yer alan kargo paketlerinin üzerinde, Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle' notunun yer aldığı görüldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika! Yakalanan PKK yöneticisi koronavirüs hastası çıktı
Korona'nın bilinmeyen iki belirtisi daha ortaya çıktı! Konuşma bozukluğu ve...
Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak
Fatih Dönmez Twitter'dan açıkladı! Haftaya raflarda yerini alacak
Kaç kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti? İçişleri Bakanlığı'ndan son rakam
Bunu yapan erkek resmen yandı Yargıtay affetmedi çok ağır fatura kesti
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF online sınav nasıl olacak 2020 AÖF yeni sınav tarihleri
'Türkiye IMF ile Anlaşma Yapacak' iddiasına Beştepe'den cevap geldi
BİLSEM sınav sonuçları öğrenme 2020 ne zaman açıklanır?
Bekir Pakdemirli duyurdu! Haziran ayında başlıyor
Bekçilik alımı 2020 e devlet üzerinden başvuru ne zaman?
Kurban Bayramı 2020 ne zaman hangi aya denk geliyor?
Yorumlar