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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hristiyan dünyasının Paskalya Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." dedi.

Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramlardan olan Paskalya için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir tebrik mesajı geldi.

Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." dedi.

"Dünyaya örnek olsun"

Bayram vesilesiyle Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Hristiyanlara da teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğimizin harcını oluştururken, aynı zamanda bizi aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır.

Muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada asırlardır barış içinde bir arada yaşamasının ve her bir vatandaşımızın inancının serbestçe yaşayabilmesi için yürüttüğümüz çalışmaların tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyorum."

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