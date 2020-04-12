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Sağlıkçıdan ders niteliğinde sözler! Bizi koronavirüs değil o öldürecek

2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sosyal mesafeyi hiçe sayarak marketlere akın edip izdihama neden olan vatandaşlara bir sağlık çalışanından tepki geldi. Koronavirüsle ön safta savaşan sağlık çalışanı, ‘Bizi gerçekten korona değil cehalet öldürecek’ dedi.

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İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından sosyal mesafeyi hiçe sayarak marketlere akın eden vatandaşa tepkiler yağdı.

Koronavirüsle en ön safta mücadele eden bir sağlık çalışanı market ve fırınlardaki vatandaşların arasında çıkan izdiham ile ilgili ders niteliğinde konuşma yaptı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüdeki o sözler,

‘Ben Çanakkaleliyim. Ecdadımız yıllar önce bu topraklarda bir kuru ekmek ve üzüm hoşafıyla savaş kazanmış. Kimse 2 güne aç ölmezdi, polisimiz ve jandarmamız ne güne duruyordu. Bir ihtiyacınız varsa onlarda size temin edebilirdi. Yazık değil mi? Biz savaş veriyoruz sağlıkçılar ve diğer sektördeki vatandaşlar. Ne oldu? 2 saatte çöpe atıldı. Bizi gerçekten korona değil cehalet öldürecek.’

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