İsrail ve Ermenistan'dan Türkiye'ye yardım talebi

Koronavirüs salgınında ciddi kayıplar veren ülkelere Türkiye, geçtiğimiz günlerde yardım elini uzatmıştı. Koronadan dolayı zor zamanlar geçiren ülkelere yardım eli Türkiye'den gelmeye devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan yardımlar için ise "Yardım gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.Güçlü ekonomilere sahip ABD ve Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeye yardım gönderen Türkiye, yardımlarına devam ediyor...

Ermenistan ve İsrail'e yardım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, CNN Türk'te canlı yayında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin yardımlarının devam ettiğini belirten Kalın "Ermenistan'dan bir ilaç talebi olmuştu. Cumhurbaşkanımız bunu onayladı. İsrail'den de bir tıbbi malzeme talebi oldu. Bu da zannediyorum bugünlerde tamamlanacak ama biz eş zamanlı olarak Filistin'e de malzeme göndereceğiz. Pek çok ülkeye gönderdik. Son derece insani bir durum. Burada siyasi hesap yapılmaz. Biz bunları temin ettik, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.