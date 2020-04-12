Getir çalışıyor mu bugün Getir sipariş verme açık mı

31 büyük ilde sokağa çıkma yasağının bugün 2. günü. Sokağa çıkma yasağı bu gece 00.00'da sona erecek. Vatandaşlar ise bazı soruların cevabını merak ediyor. Getir çalışıyor mu, getir siparişleri devam ediyor mu?

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Getir bugün çalışıyor mı sorusunun cevabı merakla araştırılıyor.İçişleri Bakanlığınca 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı sonrasında ise internet üzerinden sipariş verme uygulamaları ön plana çıktı. Peki Getir çalışıyor mu, sipariş veriliyor mu? İşte detaylar...

GETİR ÇALIŞIYOR MU?

Getir'in Twitter hesabından açıklama yapıldı.İşte o açıklama:

"Bugün saat 13:00 itibarıyla sipariş almayı durdurduk. 14:00 itibarıyla depolarımızı kapatıyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,