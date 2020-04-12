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Alibeyköy'de sokağa çıkma yasağı cezası yiyen genç: Allah bana ceza veriyor'

İSTANBUL Alibeyköy’de devriye gezen polis ekipleri, yasağı delen 21 yaşındaki genci yakaladı. 35 gündür evden çıkmadığını belirterek kurtulmak için çeşitli bahaneler sıralayan gence 3 bin 182 lira idari para cezası kesildi. Cezayı duyan genç, “Allah bana ceza veriyor” dedi.

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Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis, 24 saat devriye gezmeye başladı.

İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy’de gece saatlerinde kontrol noktalarında dolaşan polis, Namık Kemal Caddesi üzerinde genç bir şahsın yürüdüğünü gördü.

Şahsı durduran polis, neden dışarıda olduğunu sordu.

"35 gündür evden çıkmadım' bahanesi

Gencin, “Araçla beni evden aldılar burada bıraktılar.” demesi üzerine polis kimliğini görmek istedi. Üzerinde kimlik olmadığı anlaşılan gence, polis cezai işlem yapılacağını söyledi.  Cezayı duyan genç, 35 gündür evden çıkmadığını belirterek, polisi ikna ermeye çalıştı.

"Allah bana ceza veriyor'' 

Maske ve eldiven de takmayan genç, "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet"ten 3 bin 182 lira idari para cezası kesilmek üzere Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezine götürüldü. M.S.E. isimli genç karakola götürüleceği esnada, “Allah bana ceza veriyor.” dedi.

Maskeyi karakolda aldı

Polis ekipleri karakola götürdükleri gence maske uzatarak sağlığı için takmasını söyledi. Polis merkezinde cezai işlem uygulanan genç, ardından serbest bırakıldı.

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