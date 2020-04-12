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Şehit babası 3 aylık şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

MANİSA'da şehit babası Ali Ay, "Türkiye'miz kimseye muhtaç olmasın, güçlü olsun diye oğlumun 3 şehit aylığını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladım" diyerek herkese örnek oldu.

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Manisalı şehit babası Ali Ay, "Türkiye'miz kimseye muhtaç olmasın, güçlü olsun diye oğlumun 3 şehit aylığını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladım" diyerek herkese örnek oldu.

Şair Eşref Mahallesi'nde yaşayan Ali Ay, yaptığı açıklamada, hayatında çok zorluk gördüğünü, 2 kez evlat acısı yaşadığını ve eşini de kaybettiğini belirtti.

3 maaş bağışladı

Ortanca oğlu Bayram Ay'ı 1996 yılında Hakkari'de şehit verdiğini, büyük oğlunun ise beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğini anlatan Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci sonrası başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na şehit oğlu için aldığı 3 maaşı bağışlama kararı verdiğini anlattı.

Herkesi gücü yettiğince bu kampanyaya destek olmaya davet eden Ay, şöyle konuştu:

"Türkiye'miz kimseye muhtaç olmasın, güçlü olsun diyerek oğlumun 3 şehit aylığını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladım. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, o başımızda olmasa biz ne yaparız ? Bu millet ne yapar? Biz bize yetelim, devletimize destek olsun diye bağış yaptım. Vatan için canımızı veririz. 3 oğlumdan geriye bir oğlum kaldı şimdi onunla yaşıyorum. 5 erkek torunum var. 5 asker daha yetiştiriyorum."

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