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Ramazan ayı ayın kaçında başlıyor Diyanet 2020

İslam alemi Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak araştırmasına başladı. Koronavirüs nedeniyle buruk geçecek olan Ramazan ayı 24 Nisan'da başlıyor. İlk oruç 24 Nisan akşam ezanı ile açılacak. 2020 yılında sahura ise 23 Nisan gecesi kalkılacak.

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11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına artık günler kaldı. 2020 yılının ilk orucu 24 Nisan'da tutulacak. Bu sene Ramazan ayı müslüman alemi için buruk geçecek. Ailecek iftarların yapıldığı toplu iftar masalarının kurulduğu Ramazan ayı etkinlikleri bu sene kurulmayacak. Koronavirüs nedeniyle bu sene iftar cadırları da kurulmayacak. Diyanet'ten yapılan son açıklamaya göre teravih namazları da evde kılınacak. Camiler Ramazan ayında da kapalı olacak. 

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicrî takvimde Ramazan ayı 9. ay olarak kabul ediliyor. Miladi takvimde ise 2020 Ramazan Ayı 24 Nisan'da başlayacak. 23 Mayıs 2020'de de sona erecek. Yani oruç tutacak olanlar 22 Nisan Çarşamba gecesinde sahura kalkacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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