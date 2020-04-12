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Koronavirüsün Temmuz ayına kadar kontrol altına alınma ihtimali yok!

Yeni tip Koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 2 milyona yaklaşırken,salgının ne zaman kontrol altına alınacağı sorusuna cevap aranıyor. Covid-19'la ilgili yeni bulgulara ulaşan Hong Kong'da bir araştırma ekibi, "Salgının Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız" dedi.

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Koronavirüs (Covid-19) vakaları 2 milyona yaklaşırken Hong Kong'da Covid-19 hastalarının akciğer dokusuyla yapılan bir araştırma, yeni tip virüsün Sars'tan 3 kat daha fazla patojen ürettiğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten doktorlardan biri, "Salgının Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız" dedi.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Hong Kong Üniversitesi'nde ilk kez Covid-19 hastalarının akciğer dokularının incelenmesi üzerine bir araştırma yapıldı. 6 tane yeni tip Koronavirüs hastası araştırma için akciğer dokularının bir bölümünün alınmasını kabul etti. 

48 saat içinde 100'e yakın kez türeyebiliyor

Araştırmanın sonunda Covid-19'un 48 saat için de 100'e yakın kez türeyebileyeceği, bu sayısının Sars için 10 ila 20 arasında olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Covid-19'un Sars virüsünden daha yavaş bağışıklık ve solunum yanıtlarına neden olduğu belirtildi. 

Bu virüs ninja gibi!..

Araştırmayı yürüten doktorlardan Dr. Jasper Chan Fokwoo, "Bu virüs ninja gibi, vücut içinde bağışıklığı düşürüp ürüyor" dedi. 

Hemen hemen hiç yolu yok

Bilim insanları düşük şiddette semptom ya da görülmeyen semptomların virüsün kontrol edilmesini zorlaştırıldığını bu nedenle tedbirlerin sürmesi gerektiğini söyledi. Mikrobiyolog Yuen Kwok-yung, "Temmuza kadar virüsü kontrol altına almanın hemen hemen hiç yolu yok" 

 

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