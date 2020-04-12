HABER /  DÜNYA

Türkiye-İran sınırında ve Karadeniz'de peş peşe depremler oldu

TÜRKİYE-İran sınırında, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'ın sınır ilçelerinde de hissedildi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Van'ın sınır ilçelerinde de hissedildi. Depremde ölü, yaralı ve hasar tespiti henüz belirlenemezken, Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerin Saray ilçesine bağlı Kapıköy olduğu tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

KARADENİZ'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan, Van'da meydana gelen depremin ardından 05.31'de de Karadeniz'de Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Karadeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini 30 kilometre olarak açıkladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
ABD koronadan dünyada en çok kişinin öldüğü ülke oldu
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Başkan Döğücü, koronadan ölen eczacıyla ilgili açıklama yaptı
İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Karantinanın yan etkisi: Seks oyuncakları peynir-ekmek gibi satıyor
Polisten koronavirüs uyarısı! Çıplak gezebilirsiniz ama maskesiz gezemezsiniz
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması! İlk defa azaldı
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi
22 yaşındaki İTÜ öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ne zaman oruç tutulacak Ramazan'a kaç gün kaldı geri sayım
Yorumlar